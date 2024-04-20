روى النجم المصري تامر حسني، موقفا طريفا حدث له قبل سنوات مع طفلة أصبحت الآن نجمة عربية كبيرة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على إنستجرام: “حلوة دي عجبتني، فكرتني بناس كتير فيكم وهما صغيرين وناس أكتر دلوقتي بتعمل نفس الموضوع بس بطرق تانية”.

تامر حسني يروى موقفًا طريفًا مع نجمة شهيرة قبل سنوات

وتابع: “هل معانا هنا حد عمل كده قبل كدة بس بأمانة ولد أو بنت.. أفتكر موقف زمان بنت صغيرة كلمتني قالتلي أنت تامرحسني قولتلها أيوة أنا، قالتلي متقلقش والله أنا جبت رقمك ومديتوش لحد غير لمدرستي بس”.

وأضاف تامر حسني: “قولتلها مدرستك بس!؟.. لا أصيلة، تخيلوا بقى إن اللي عملت كدة دي دلوقتي هي نجمة عربية كبيرة وجميلة ربنا يوفقها دايما..بس هقولكوا عليها بعدين”.

تعليقات الجمهور على منشور تامر حسني

وانهالت التعليقات الطريفة على بوست “تامر حسني” والذين استعادوا ذكريات طفولتهم معه وعلقوا: “حصل وكنت بكلم حد وطلع بيضحك عليا وعامل نفسه أنت، والمقلب ده مش مرة ولا اتنين ده كتير والحمد لله أني مش في مصر كان زماني صدقت ونزلت أقابله احنا كنا بنروح في داهية على أساس بس بنجيب رقمك ونكلمك، أنا عملت كده قبل كده كنت بدور عليه بس كنت بتكسف اتصل أجرب”.

وآخر: “قابلتك مرة في الشيخ زايد كان في أسرة عاملة حادثة عربية وكنت واقف أنا وقريبي بنساعد لقيتك واقف رغم ان كان معاك أسرتك كنت واقف تشيل معانا حجره نحطها تحت عجل العربية”.

وتعليق آخر: “أنا كنت بقول اني اختك عشان تشابه الأسامي والحواجب وصاحبي في الفضل كانوا مصدقين، أنا اللي اتصلت والرقم جه في أيدي بالغلط عشان كنت بدور على فرصة شكرًا يا نجم الجيل وشكرًا للاستاذ المحترم اللي رد عليا”.

تامر حسني يواصل تصوير فيلم “ري ستارت”

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الفترة الحالية تصوير فيلمه السينمائي الجديد “ري ستارت” الذي يتعاون معه فيه الفنانة هنا الزاهد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ويستعد “تامر حسني” لإحياء حفلًا غنائيًا غدًا الجمعة في القاهرة الجديدة وسيقوم بغناء عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها جمهوره ومحبيه.

وأحيا “تامر حسني” مؤخرًا حفل نهائي “كأس عاصمة مصر” في العاصمة الإدارية الجديد في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب المصري والمنتخب الكرواتي وسط حضور جماهيري ضخم.

يُذكر أن آخر مشاركات الفنان تامر حسني الفنية كانت بأغنية “30 حياة” والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” مع الموهبة الشابة مها فتوني وتخطت حاجز الـ 7 مليون مشاهدة خلال شهر.

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