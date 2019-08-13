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دموع ” أمينة ” وهي تغني مهرجان عايم في بحر الغدر

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حلت المطربة الشعبية  ” أمينة ” ضيفة مع الإعلامية المصرية ” إسعاد يونس ” في برنامجها الشهير ” صاحبة السعادة ” في موسمه الجديد والمذاع على قناة ” dmc “.

وكانت أمينة واحدة من ضيوف إسعاد يونس ضمن حلقات الفن الشعبي التي عرضت خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وقامت أمينة بغناء مهرجان ” عايم في بحر الغدر ” خلال الحلقة والتي أدتها بشكل مختلف وبكت وظهر عليها التأثر أثناء غنائها .

وأشادت أمينة بمهرجان ” عايم في بحر الغدر ” مشيرة إلى أنها أحبته كثيرا حيث تعرفت عليه من خلال برنامج ” تيك توك ” .

وعلقت على كلمات المهرجان وقالت : ” الأغنية كلماتها مش ممكن ” .

 

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