علقت الفنانة المغربية، “دنيا بطمة”، على إدانة “محمد المديمي” مفجر قضية “حمزة مون بيبي”، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالسجن النافذ 22 شهرا، عبر منشور بخاصية “ستوري” في حسابها بموقع “إنستغرام”.

وكتبت “بطمة” موجهة كلامها لأختها “ابتسام” التي تتواجد حاليا بالسجن ”الحمدلله يا اختي كنت على يقين ان حقنا لن يضيع، فالله يجازيهم بما فعلوا واحد تلو الأخر، ربي خير وكيل في الدنيا والاخرة يمهل ولا يهمل، ودائما حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ابعد عنا كل فتان لئيم وكل شيطان رجيم وأرنا في البقية يوما”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت “المديمي”، ليلة الأربعاء ، بسنة و10 أشهر نافذة بتهم “محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.