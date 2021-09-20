شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة مثيرة،

فقد ظهرت دنيا بطمة في، هذه الصور، وهي ترتدي قميصاً زهريّ اللون طويل، دون أن ترتدي من الأسفل شيء. بينما كانت تقف عند بركة للسباحة، وتحمل حقيبة،

وعلقت دنيا بطمة على الصورة بقولها: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته”.

وكعادتها فقد عمدت دنيا بطمة الى منع الجمهور من التعليق على الصور، لتفادي التعليقات التي تنتقد اطلالاتها الجريئة .

وكانت دنيا بطمة قد نشرت قبل أيام، صورا لها ارتدت خلالها كاش مايوه باللون البرتقالي، كما نشرت صورة للمايوه لوحده، كإعلان للعلامة التجارية التي تروج لها.

وأثارت دنيا بطمة غضب المغربيات من جديد، اللواتي اتهمنها بالإساءة لسمعتهن بملابسها الجريئة هي وشقيقتها ابتسام بطمة.