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دنيا بطمة بصور جديدة من حمام السباحة

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دنيا بطمة في حمام السباحة

دنيا بطمة في حمام السباحة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة صور جديدة لها ولزوجها محمد الترك وابنتهما “غزل”، وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت دنيا بطمة في الصور وهي تقبل ابنتها داخل “حمام السباحة”، وعلقت: “مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي”.

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مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي @gazalalturkofficial @gazalalturkofficial 💗🌊☀️ ما يجاوبني بشرى ما يجاوبني 😂💗

A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma) on

 

يذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، طرحت أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، أغنيتها “زمن بلقيس”.

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