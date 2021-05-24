تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموجة من الانتقادات على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها عدد من الصور على حسابها على انستغرام استعرضت فيها اطلالتها مع طفلتها غزل.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترتدي شورت ذهبي ضيق وسترة بيضاء.

ومع ان دنيا بطمة منعت خاصية التعليقات على الصور غير انها لم تسلم من الانتقادات خاصة بعد تداول صورها على حسابات مهتمة بأخبار المشاهير حيث اعتبر كثيرين ان الفنانة المغربية لم تكن موفقة في هذه الاطلالة ولا تناسبها.

يذكر أن الفنانة دنيا بطمة تحص بشكل دائم على مشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بأجدد .إطلالاتها وبكل المناسبات الشخصية وهو ما يجعلها قريبة من محبيها

وكانت قد اختارت الفنانة المثيرة للجدل ظهرت في العيد بإطلالة جميلة وأنيقة بقفطان طويل فضفاض بأكمام طويلة ومكشوف عند الساق، باللون الكحلي، ومزين بتطريزات جميلة عند منطقة الصدر، ونسقت إطلالتها بفساتين مشابهة لطفلتيها غزل وليلى روز.