دنيا بطمة تتعرض للسخرية مجدداً بسبب نظاراتها الضخمة!

تحرص الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها بأجدد الصور من مختلف المناسبات والحفلات والاي غالبا ما تكون فيها برفقة زوجها المنتج محمد الترك، وقد نشرت اخيراً صورها خلال رحلة عمل وتعرضت من خلالها للسخرية والتعليقات الطريفة.



وظهرت بطمة في الصور باطلالة كاجوال عادية، وارتدت اكسسوارها المفضل وهو نظارات سوداء ضخمة وحجمها كبير جداً بغطي نصف وجهها، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة بسبب حجمها الذي لا يلائم حجم وجهها الصغير ولا بتناسب مع ملامحها السمراء الناعمة، ما اضطرها إلى إغلاق خاصية التعليق على الصورة.

من جهة ثانية، عبرت دنيا عن سعادتها بلقاء النجم اللبناني راغب علامة بعد لقائهما في المغرب، ونشرت صورة تجمعها به وبدت في غاية السعادة وملامح الفرح بادية على وجهها.