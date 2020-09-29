شوقت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها لاغنيتها الجديدة التي تستعد لطرحها قريبا والتي تحمل اسم “الجمال السعودي”.

فقد نشرت دنيا بطمة بوستر تشويقي لأغنيتها الجديدة بعنوان الجمال السعودي، و تظهر فيها وهي ترتدي قفطان باللون الاحمر بينما تحيط بها مجموعة من الفتيات.

وكشفت دنيا بطمة ان الاغنية الجديدة من كلمات منصور الشادي والحان حمد الخضر و من إنتاج الترك برودكاست و هي شركة زوجها المنتج البحريني محمد الترك والد طفلتها غزل الترك و طفلها القادم التي لم تكشف بعد عن جنسه..

وعلقت دنيا بطمة على الصورة كاتبة: “كل عام وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير “.