خطفت الفنانة المغربية دنيا بطمة الانظار بعد مشاركتها متابعيها على حسابها على انستغرام بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وحاولت دنيا بطمة في الصور استعراض جسدها بعد اشهر من وضعها لابنتها الثانية غزل ولكن كانت المفاجأة ان المتابعين اعتبروا ان الصور تظهر اردافها بشكل اكبر من المعتاد ما جعل البعض يتساءل عن السبب.

وقد علقت دنيا بطمة على الصور كاتبة: “الكذب لا يمحي الحقيقة بل يؤجلها فقط … يعني نفس المكياج والفلتر بالضبط ”.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي دنيا بطمة مع الصور حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “يارباه حاشيتها حشو لين شوي وتنفقع ” و “لاحول ولاقوه الا بالله أعوذ بالله شلون طلعت بهاللبس اللهم استرنا في الدنيا والاخره”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم على دنيا في ملف “حمزة مون بيبي”، بعدما قضت المحكمة الابتدائية في حقها بثمانية أشهر سجناً نافذاً، حيث تتابَع في حالة سراح بسبب ولادتها، في حين حُكم على شقيقتها ابتسام المعتقلة في سجن الأوداية بسنة واحدة نافذة، ومصممة الأزياء عائشة عياش بالسجن لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 10 اَلاف درهم لكل منهما (1084 دولاراً أمريكياً).