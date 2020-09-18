تواصل الفنانة المغربية دنيا بطمة استعراض حملها عبر مشاركة متابعيها على انستغرام بمجموعة من الصور الجديدة التي تظهر بطنها المنتفخ.

غير أن دنيا بطمة تعرضت لعاصفة من الانتقادات اللاذعة بعد إطلالتها الأخيرة والتي ظهرت فيها وهي تقف بجوار سيارتها، مرتدية سروالاً لاصقاً بجسدها باللون الأسود، وكذلك تيشرت أسود قصير يبرز ملامح حملها بشكل واضح من الامام والخلف،

وقد أرفقت دنيا بطمة صورها بتعليق قالت فيه “عزة النفس دائما ما تشعرنا بالاكتفاء”.









ورغم إغلاقها لخاصية التعليقات على حسابها إلا أن صور إطلالتها جرى تداولها على نطاق واسع بين مستخدمي التطبيق وكان أبرز ما لفت أنظار مستخدمي الانستغرام هو السروال الضيق الذي ارتدته زوجة المنتج البحريني محمد الترك، خصوصاً بعدما اكتسبت وزناً زائداً بسبب الحمل، وهو ما اعتبره الكثيرون منهم، غير مناسب لها على الإطلاق.

وسبق أن تعرضت الفنانة المغربية تعرضت في وقت سابق للانتقاد بسبب إطلالة رياضية صيفية حيث ارتدت كنزة واسعة باللون البني وسروالاً قصيراً مطاطاً باللون الأسود. واعتبر العديد من الناشطين أن هذا اللوك غير مناسب لامرأة حامل.