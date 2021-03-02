أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة من السخرية بسبب ظهورها في فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه ظهرت وهي تتحدث عن جاذبيتها وجمالها بطريقة غريبة. وقالت: “يلي يدرسون فيزيا درسوكم عن جاذبيتي والله متأخرين في المنهج؟”. وأدى هذا إلى انطلاق موجة من التنمر والسخرية الجارحة.

ورأى بعض المتابعين أنها تظهر الكثير من الغرور ولم يتردد آخرون في السخرية من شكلها. ومما جاء في التعليقات: “للي يدرسون فيزياء درسوكم عن الفقمات ولا لا؟” و”عدت المقطع مرتين عقاب لنفسي” و”يا ثقل دمها كل ع بعضها تجميل” و”درسنا عنك في العلوم الطبيعية كنا نشر ح ضفادع” و”درسونه عل كواكب والفضائيين”.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت عن طريق محاميها عبد اللطيف بو عشرين براءتها من تهم الاحتيال والتشهير التي نسبت إليها وإلى شقيقتها ابتسام بطمة على خلفية قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”. وقال الأخير إن المحكمة لم تجد أي دليل يشير إلى أي صلة لهما بالحساب المذكور أو “تدخلهما في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم من دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بغرض التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد”.