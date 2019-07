دنيا بطمة تحفر ثلاثة أسماء على خواتمها.. خمنوا ما هي!

View this post on Instagram

بغيت نتكلم لكم على الكلكشن الجديدة حصريا بمحل @bijouterie.merveilleuse كلكشن دنيا بطمه خاتم من ذهب بإمكانك تكتبي او تكتب عليه اول حرف من اسم من تحبين او تحب زوجة،زوج،ابنة….. وكوالتي رائعة تقدموهم كهدية او خاتم باسم من تحب يكون في يدك دائما فكرة جديدة حصريا تلقاوها بمحل مرڤيوز 😍🎉🎊💥 @bijouterie.merveilleuse شكرًا مرفيوز حسن ومحسن على ابداعكم وعلى إعجابكم بالفكرة يعطيكم الصحة❤️