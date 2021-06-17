خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها وردت على الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها مؤخرا بسبب التغيرات في ملامح وجهها خلال الفترة الماضية، وذلك عبر فيديو نشرته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل والذي احتفلت به مع أسرتها وزوجها المنتج البحريني محمد الترك في المغرب.

ونشرت دنيا بطمة فيديو جديدا لمتابعيها قدمت فيه الشكر لكل من قام بتهنئتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل، التي أكدت أنها تحظى بشعبية كبيرة من قبل متابعيها ومحبيها الذين يلتقطون معها الصور عندما يشاهدونها في بعض الأماكن العامة.

وقالت الفنانة المغربية: “شكرا لكل من تواصل معي من أجل تقديم التهنئة بمناسبة عيد ميلاد ابنتي، شكر للجميع وإن شاء الله نراها دائما بخير وبصحة، وسعيدة بالحب الكبير الذي تحظى به ابنتي غزل وتحديدا من قبل العديد من الأطفال الذين عندما يلتقون بها يرغبون في التقاط الصور معها، وقريبا سوف تظهر شقيقتها”.

كما ردت دنيا بطمة أيضا على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب التغير في ملامح وجهها، وأشارت إلى أنها عانت من زيادة الوزن بعد الولادة، لدرجة لفتت انتباه زوجها محمد الترك، وبينت أنها في الآونة الأخيرة قامت بممارسة التدريبات الرياضة بشكل مكثف من أجل الحفاظ على لياقتها، لتؤكد بذلك أنها لم تخضع لعمليات تجميل في وجهها.

وعلقت: “الجميع كان يسأل عن التغيرات التي حدثت بالنسبة لي ولدرجة جعلت زوجي يتحدث عن زيادة وزني والتي تعود للحمل، وسعيت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتي والتدريب المستمر، لكن هذا الزيادة وجدتها مناسبة معي وتحديدا في العديد من الملابس”.

واحتفلت دنيا بطمة في الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها غزل، وشهد الاحتفال تواجد زوجها المنتج محمد الترك، وكذلك شقيقتها ابتسام وزوجها، وقامت الأسرة بالغناء في عيد ميلاد غزل وتقطيع كعكة الاحتفال، ويأتي احتفال دنيا بطمة بابنتها بعد أيام من طرحها برومو فيديو كليب “حب المصالح” على “يوتيوب” والذي تصدر التريند فور طرحه.