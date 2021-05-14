خطفت الفنانة المغربية دنيا بطمة الانظار بعد مشاركتها بمجموعة صور بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث ظهرت بإطلالة جذابة وذلك عبر حسابها على انستغرام.



وظهرت دنيا بطمة في الصور مرتدية قفطان طويل فضفاض بأكمام طويلة مكشوفة الساق، باللون الكحلي، ومطرزة بالنقوش الراقية حول منطقة الصدر.



وعلقت على الصورة قائلة: “كل عام وانتو بالف خير ، وعساكم من العايدين الفايزين قفطاني” نالت اعجاب متابعيها.



وأعلنت المطربة المغربية، دنيا بطمة، أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة المصرية، من كلمات “عماد الأسعد”، تمهيدا لطرحها قريبا .



ولفتت دنيا بطمة ، عبر “زووم” لـ برنامج “8 الصبح” ، والمذاع على فضائية “دي إم سي”، إلى أنها تستعد لإطلاق أغنية عراقية أيضا، إلى جانب ألبوم مغربي كامل.