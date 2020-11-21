خطفت الفنانة المغربية دنيا بطمة الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها ظهرت فيها بإطلالة رياضية.

فقد اطلت دنيا بطمة مرتدية بدلة كارتينغ سوداء بينما كانت تحمل خوذة عليها علم المغرب.

وردت بطمة من خلال التعليق على هذه الصور على المشككين بوطنيتها حيث كتبت: “قالو سنجعلها تدفع ثمن حبها لوطنها … وقلت أغبياء يا أعداء الوطن ، فالوطن لا يقدر بثمن مهما حاولتم او فعلتهم نفداك بأرواحنا يا وطن #الله_الوطن_الملك ”.

وعلقت على صورة اخرى كاتبة: “قصتي مع بلدي المغرب قصة عشق لا ولن ينتهي ”.

وقد تساءل متابعو دنيا بطمة عن سر رشاقتها خاصة انها وضعت طفلتها منذ فترة قصيرة حيث كتبت احدى متابعاتها:” قولي ليا اختي غير السر ديال الكريشة انا سبقتك ولدت وبقاتلي شكرا”.