شاهدوا.. دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل بمسلسل مغربي جديد

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة أنها ستدخل عالم التمثيل من خلال مسلسل مغربي جديد بعنوان “قلبي نساك”.
وكشفت بطمة عن الخبر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت صورة لها وعلقت عليها بالتالي:
“قريبا مسلسل من بطولتي أنا و الفنان اسامة بسطاوي، منى فتو، كليلة بونعيلات، بعنوان قلبي نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5 المغرب، سيناريو المبدعة صديقة عمر اخراج المخرج العبقري إبراهيم شكيري، لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.
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قريييييبا …. مسلسل من بطولتي أنا و الفنان @oussama_bastaoui @kalilabounaylat @mounafettouofficiel بعنوان #قلبي_نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5💥😎 #mbc_المغرب المسلسل انتاج شركة #med_production شركة كبيرة بامكانياتها وأعمالها الناجحة دايما و اشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام 💥 شكرا خاص اخي @ali.hamrarras سيناريو المبدعة #صديقة_عمر اخراج المخرج العبقري #إبراهيم_شكيري إشراف إدارة أعمالي @alturkproductions لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع💪🏻