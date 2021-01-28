حظي قرار سجن الفنانة المغربية دنيا بطمة لمدة عام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي” باهتمام واسع من الجمهور كما حرص عدد من المشاهير على التعليق عليه.

وكان في مقدمة المشاهير، الذي تفاعلوا مع قرار حبس دنيا بطمة، الفنانة المغربية مريم حسين، التي كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام: “اللي ما يعرف قصتي مع حمزة مون بيبي هو ان يوم من الأيام تكلم علي أنا وأمي واللي يتكلم عن أمي أرشه بدمي ولكن بالأخير الله يسامح الجميع ويفك كربهم”.

وتابعت: “كل الناس تغلط والله مسامح كريم وماحد يتمنى السجن لغيره حتى لو كان فاعل الفعلة.. بالأخير اللي ينسجن مظلوم يطلع بالعفو واللي ينسجن لأنه ظلم أحد أو تسبب له بتدمير حياته شو لاراح نقول غير الله يسامح وحسبي الله ونعم الوكيل”.

تعليق صالح الجسمي على حبس دنيا بطمة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي كتب أيضًا عبر تويتر: “محكمة إستئناف مراكش تسدل الستار على قضية حمزة مون بيبي والمتهمة فيها الفنانة المغربية دنيا بطمة بزيادة حكمها السابق من الحبس ثمانية أشهر إلى سنة واحدة وتأييد حبس شقيقتها إبتسام بالحبس سنة واحدة وتخفيض حبس عايشة عباش من سنة ونصف الى سنة، شكراً قضاء المغرب النزيه ويحيا العدل”.

محكمة إستئناف #مراكش تسدل الستار على قضية #حمزة_مون_بيبي والمتهمة فيها الفنانة المغربية #دنيا_بطمة بزيادة حكمها السابق من الحبس ثمانية أشهر إلى سنة واحدة وتأييد حبس شقيقتها إبتسام بالحبس سنة واحدة وتخفيض حبس #عايشة_عباش من سنة ونصف الى سنة، شكراً قضاء #المغرب النزيه ويحيا العدل pic.twitter.com/jRpyUj2NL9 — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) January 27, 2021

فيما علقت الفنانة المغربية رجوى الساهلي على الحكم ضد صديقتها وقالت: “حبيبتي انتي اقوى من اي شئ، معك في المرة قبل الحلوة الصبر ثم الصبر ثم الصبر وناس اللي كتشفى ربي عنده كل شي دعوا الخلق للخالق قولو خيرا او اصمتو واللي ماخرج من الدنيا ماخرج من عقايبها وما خفي كان اعظم حسبي لله ونعم وكيل”.

هذا ولم يصدر لم يصدر أي تعليق مباشر من دنيا بطمة على حكم الحبس الذي تداولته العديد من وسائل الإعلام المغربية، لكنها ألمحت إليه بشكل غير مباشر من خلال تعليق نشرته عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عقب انتشار تفاصيل الحكم، حيث كتبت: “أكثر عبارتين مريحتين: ما أحزن الله عبدًا إلا ليسعده.. ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائمًا وابدًا”.

وتزامنًا مع تدوينة مريم حسين ضدها، عقب صدور الحكم، نشرت دنيا بطمة مجددًا صورة تضم عبارة: “قل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور”، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى حديث مريم عنها.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، قد حكمت اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ لـ دنيا بطمة لمدة 12 شهرًا، في اتهامها بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”حمزة مون بيبي”، وتمت إدانة المطربة المغربية ببث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم. كما صدرت مجموعة من الأحكام في حق ابتسام بطمة شقيقة الفنانة دنيا بطمة والتي تعد كذلك أحد المتورطين والمتهمين في قضية “حمزة مون بيبي”، والتي كانت رهن الاعتقال منذ أشهر، وقد صدر بحقها حكماً بالحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف درهم، كما حكم على مصممة الأزياء عائشة عياش بالحبس لمدة سنة ونصف بالإضافة إلى متهمة أخرى بالحبس لمدة 10 أشهر.