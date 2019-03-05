دنيا بطمة ترد على تجاهل حلا الترك لاختها غزل.. شاهد ماذا قالت!

ردت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تجاهل الفنانة حلا الترك لذكر اختها غزل ضمن افراد عائلتها في برنامجها “حلا” المذاع عبر قناة mbc.

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وقالت دنيا بأنه سواء ذكرت حلا الترك شقيقتها “غزل” او تجاهلتها، لا يهمها الموضوع معتبرة بأن “”غزل” لا تحتاج الى الشهرة أو أن يذكرها أحد لأنها إبنة فنانة وابنة المنتج الشهير محمد الترك.

وتابعت دنيا بطمة بأنها طفلتها “غزل” تحمل بالتالي “مشعل” في يدها، كونها ابنة ثنائي مشهور، ولا تحتاج أن يردد أسمها احدهم لكي تثبت وجودها.

وكانت حلا الترك ومنذ انطلاق الحلقات الأولى من برنامجها الواقعي، تتعرض للإنتقادات الكثيرة حيث اعتبر البعض بأن البرنامج خيّب توقعاتهم بعدما جاء بمشاهد ولقطات غير مقنعة ويغلب عليها التمثيل الاصطناعي بدون أي عفوية أو حماس خصوصا في المشاهد التي جمعتها مع والدتها منى السابر وجدتها مها الترك.