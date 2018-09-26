دنيا بطمة تساند زوجها محمد الترك في مرضه برسالة من المستشفى

نشر مدير أعمال الفنانة المغربية دنيا بطمة اول صور لزوجها المنتج محمد الترك أثناء تلقيه العلاج لمحاربة مرض السرطان الذي أصابه وذلك عبر حسابه على انستغرام.

وأرفق عاطف، وهو ابن خالة الترك، الصورة بتعليق جاء فيه: “الحمدالله على سلامتك يا ابن خالتي محمد الترك ما تشوف شر وانشاء الله ترجع أحسن وأقوى من الأول بفضل الله عز وجل دعواتكم معنا جميعاً، بالشفاء انشاء الله”.

وفي أول رد لها بعد إعلان إصابة زوجها، كتبت بطمة على صورة زوجها: “الحمد لله على سلامتك عمري وزوجي أبو غزل ولا يحرمنا منك”.

وفي جولة على حساب الفنانة المغربية، تبيّن أنها كانت تمضي الليلة برفقة زوجها في أحد أماكن السهر، حيث التقطا صورة نشرتها بطمة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستغرام”.