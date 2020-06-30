استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة حملها بأكثر من اطلالة بصور جديدة نشرتها عبر حسابها على .انستغرام ظهرت باحداها بفستان أسود وأخرى بفستان ملون

وعلقت دنيا بطمة على الصورة الاولى كاتبة: “اللهم أعيذ ما في رحمي بكلماتك التّامة، ومن كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامّه، اللهم أسألك أن تحفظه وتجعله معافى كامل الخلقة، اللهم حسّن خَلقه وخُلقه، وسهّل حمله ومخرجه، واجعله قرّة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصّالحين”.

يذكر ان دنيا بطمة كانت قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو لزوجها وابنتها غزل من أحد المحلات الخاصة بأزياء ولعب الأطفال، حيث كانت غزل تستشير والدها في الأغراض التي تريد شرائها وذلك بعد الانباء التي تحدث عن وجود خلاف بينهما.