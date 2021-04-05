أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور جديدة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيها معتمدةً إطلالة صيفية حيث اختارت سروال شورت ضيقاً وكنزة باللون الأبيض، وأرفقت الصورة بالتعليق: “أنتم من محبين فصل الصيف أو الشتاء؟ أنا بعدا أعشق فصل الصيف”.

إلا أن هذا اللوك عرّضها لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثيرون أنه لا يناسبها، خصوصاً أنها لم تخسر بعد وزنها الزائد عقب ولادة ابنتها الثانية،

وأشاروا إلى أنها تتحدّى الانتقادات. ومما كُتب في التعليقات على أحد الحسابات التي استعادت الصور على التطبيق: “الستر أفضل” و”الله عيب هذه أم ومتزوجة و عندها عيال. شلون ترضى تتصور كده؟ شلون زوجها عادي عنده؟” و”الأجنبيات اللي هم أجنبيات خاصة إذا كانت أم ما تلبس ملابس ضيقة هالقد احتراماً لعيالها حتى ولو صغار” و”نفيخة” و”تلوث بصري”.

ويُشار إلى أن دنيا بطمة احتفلت أخيراً بيوم ميلادها، وللمناسبة حضّر لها زوجها المنتج محمد الترك مفاجأة رومانسية لطيفة. واستعرضت ذلك من خلال مقطع مصوّر أظهر غرفة مزيّنة بالورود المجفّفة والشموع والبالونات مع قالب حلوى يحمل صورتها.