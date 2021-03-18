نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ظهرت فيه الشقيقتان وهما ترقصان احتفالاً بإطلاق سراح ابتسام وبراءتهما من تهمتَي النصب والتشهير على خلفية القضية التي باتت تُعرف باسم “حمزة مون بيبي”.

وعلقت مي العيدان على الفيديو كاتبة: “والله ماني رادتها عنكم . . عساكم ماتربحون” لتدخل دنيا وترد عليها عبر التعليق على الفيديو كاتبة: “الله يعطيها عيال عشان تلتهي شوي المسكينة”.

بدورها عادت مي العيدان وتشرت بوست جديد للرد على دنيا بطمة كتبت فيه: “ارد على اللي توه طالعه من السجن طازه انا ما احتاج يكون عندي اعيال . . لان في ناس اعرفها عندهم اعيال بس ماعندهم ضمير ولا يتعلمون من المصايب الله طيحهم بشر أعمالهم عشان يتعضون و لا يتعضون بس حساب هذوك الناس ياي و متاكده انه بيكون جبار راح يقتص من حقوق الناس.”

وتابعت مي العيدان: “و اريحج بعد ماشفت عقوق الأبناء عرفت ان الدنيا ما فيها خير وقالها رب العالمين بكتابه الكريم – ان من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم صدق الله العظيم” في إشارة الى قضية حلا الترك مع والدتها منى السابر.

وقد تفاعل متابعو مي العيدن مع الفيديو حيث تضامن الاغلبية معها وجاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “علاش انت متلهيتيش بولادك ومشيتي فتحتي كونت حمزة مونبي بي وجلست تهاجمي عباد الله فيه” و “ع اساس تعرف هي مخافه الله جان خفتي الله ب ام حلا وووماشحنتي بتها”.