نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقاطع فيديو عبر خاصية الستوري في حسابها عبر إنستغرام، وذلك بعد انتشار القضية التي رفعتها الفنانة حلا الترك ضد والدتها منى السابر طليقة زوج دنيا.

وظهرت بطمة في مقطع الفيديو وهي تغني وتتراقص على أغنية “يوم ليك ويوم عليك” للفنانة الراحلة ذكرى، بطريقة مستفزة ومثيرة للغضب بحسب المتابعين، وأقرب ما تكون إلى إيصال رسالة معينة لطليقة زوجها، بدافع الشماتة على ما يبدو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، معبرين عن استنكارهم لأسلوب دنيا بطمة المستفز، والذي من الواضح أنها نشرته بغرض الاستفزاز والشماتة وتصفية الحسابات بحسب التعليقات على الفيديو.

#كلنا_مني_السابر

ما قهرني الى دنيا بطمه فرحه عشان حلا سجنه امها حتى نظراتها فيها اجرام pic.twitter.com/ItkD9I6FJs — dr.asma.alqahtani //الهلال (@dr_asmaa_ayed) December 14, 2020

وجاء في التعليقات:”سبحان الله مكروهة وأخلاقها استغفر الله.. اتذكر لما هي انسجنت بقضايا كبيره ام حلا ما تشمتت ابد واحد سالها عن رأيها وردت الله يكون بعونها.. فرق الأخلاق والتربية”.

وقالت متابعة موجهة تعليقها إلى حلا الترك: “روحي شوفي ابوك يطلع باللقاءت دائما وفخور يقول دنيا بطمه اول ما تستلم فلوس حفلاتها تحولها لأمها في المغرب شوفي كيف ماترضى على امها، ويصفو حساباتهم مع امك وانتي يحطوك في وجه المدفع خليك ذكية ولاتسمحي لأحد يخرب علاقتك بأمك”.

وقالت متابعة أخرى: “عاد هذي عقابها بدنيا كبير وبالاخره ظلمت وقذفت وخربت بيت”.

وعلقت متابعة أخرى: “ترا انت بعد بيجيك يوم أسود زي قلبك يا خرابة البيوت، ربي ياخذ حقها من عيونك خربتي بيتها والحين جاية تتشمتين، حسابك عند ربي عسير، الله لا يبلانا”.

وكانت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، وهي ابنتها من طليقها المنتج البحريني محمد الترك، قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها.

وقال والدة حلا الترك، خلال المقطع الذي نشرته عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، أن ابنتها ”حلا“ رفعت عليها قضية تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني مع الحبس لمدة سنة.

وقبل ذلك نشرت السابر صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، تجمعها بابنتها حلا في طفولتها، أرفقتها بكتابة آية قرآنية: “واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا” مع وسمي “حلا الترك” و”منى السابر”.