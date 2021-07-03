أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو جديد لها بدا فيه وجهها منتفخا بشكل غريب.

وظهرت دنيا بطمة في الفيديو وهي تغني اغنية “السلام عليكم وعليكم السلام” قبل ان تسأل متابعيها عن احوالهم .

غير ان الفيديو اثار ردود فعل سلبية بين المتابعين معتبرين انها شوهت وجهها باختيار فلتر غير مناسبة.

وكانت دنيا بطمة قد أثارت الجدل ف حديث لإذاعة “شذى أف أم”، حيث قالت أنّ زوجها محمد الترك يفاجئها دائماً، كاشفة عن شرائه لها طائرة خاصة لتقضي دائماً نهاية الأسبوع في بلدها المغرب، مشيرة إلى أنّه يراها نجمة ساطعة في الفن.

بطمة نشرت قبل تصريحها منذ أشهر مقاطع فيديو في حسابها عبر “سناب شات” تلمح فيه إلى أنها أصبحت تمتلك طائرة خاصة على غرار الفنانة الاماراتية #أحلام.