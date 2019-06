دنيا بطمة تصف منتقديها بـ “الجراء” و”تأسف على غبائهم”!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

أستمتع برؤية الجراء من حولي يتهافتون على التفاتة بسيطة مني.. حتى وإن كرهوني يلتمسون عفوي.. يتسولون اهتمامي.. يترجون مني لحظة أشير فيها إليهم.. لا تلوموا أسلوبهم، فهم لا يجيدون غيره.. اعذروا آباءهم فالشارع كان أكثر تأثيرا في تربيتهم.. لا تكلموهم عن الأخلاق فالجهل فيهم متأصل.. أخبروهم أني ماضية في طريقي.. أحقق أحلامي واحدا تلو الآخر.. قولوا لهم أني أقدر ولاءهم لي.. لاسمي ولشخصي.. كيف لا وقد أصبحت محط اهتمامهم.. بل محور حياتهم.. بلغوهم أسفي.. أسفي على غبائهم، قلة حيلتهم، .. عجزهم عن تحقيق عشر ما حققت، أحقق..وما سأحقق.. ✌🏻✉️📬📪