كشف المنتج محمد الترك، زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة ومدير أعمالها، عن استقبالهما مولودتهما الثانية، وذلك بنشر صورة لغرفة زوجته بالمستشفى، عبر حسابها على انستغرام.

وعلق محمد الترك، على الصورة قائلًا: “الحمدلله حمدًا كثر اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة، وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر”.

كما نشر محمد الترك الصور الأولى لزوجته دنيا بطمة بعد ولادة ابنتها الثانية، ونشر صوراً لها مع ابنتها غزل، أثناء استقبال الأخيرة لشقيقتها الجديدة، وتفاعل الجمهور مع الخبر وانهالت التعليقات والتهاني على دنيا بطمة وزوجها على استقبال طفلتهما الثانية. أعداد مجلة هي.

وكانت الفنانة دنيا بطمة، قد رزقت بطفلتها الأولى “غزل”، من محمد الترك، في عام 2017.