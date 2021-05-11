ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة بوزن زائد في أحدث اطلالاتها على انستغرام حيث بدت مرتدية القفطان المغربي باللون الداكن حيث لاحظ المتابعون انها بدت بوزن زائد مقارنة بإطلالاتها السابقة.

وشاركت دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة صور لها من داخل منزلها استعرضت اطلالتها بالقفطان المغربي المزخرف، إلا أن الجمهورر توقف فوراً عند الزيادة الملحوظة في وزنها حيث بدت بأنها اكتسبت بعض الكيلوغرامات الزائدة مقارنة بصورها السابقة.

ورجح البعض زيادة وزن دنيا بطمة جراء مكوثها في المنزل خلال شهر رمضان وقلة نشاطاتها الفنية، بينما اعتبر آخرون بأن الزيادة ترجع الى الأسباب الطبيعية بعد الولادة حيث انجبت دنيا بطمة ابنتها الثانية قبل حوالي أشهر قليلة.

وفي سياق آخر، احتفلت دنيا بطمة بعيد ميلاد والدتها ليلى الأطلسي، برفقة زوجها محمد الترك وباقي أفراد عائلتها في احد مطاعم مدينة مراكش. ونشرت دنيا بطمة مجموعة من مقاطع الفيديو على ستوري انستغرامها عكست اجواء الحفل.

وظهرت والدة دنيا بطمة في المطعم وهي تقطع قالب الكاتو، كما ظهرت وهي تبكي تأثرا بالمناسبة التي أعدها لها صهرها محمد الترك رفقة بناتها، دنيا وابتسام وإيمان، إضافة إلى صديق العائلة الفنان ناصيف نبيل واليوتيوبر فؤاد قبيبو، خطيب الشقيقة الكبرى للفنانة دنيا بطمة.