علقت الفنانة المغربية دنيا بطمة على تصدرها الترند في الفترة الاخيرة بسبب اطلالاتها الجريئة بالاضافة الى تغير ملامحها وحديث الكثيرين عن خضوعها لعمليات تجميل بالقول “الحمدلله الصور محبوبة عند الجميع”.

كلام دنيا بطمة جاء خلال لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي” حيث قالت ردا على سؤال: “هذا دليل على محبة الناس ومتابعة الناس ليا وللجديد الذي نزلته سواءا في اللوكات او الاغاني وهذا حالة جميلة”.

وحول زيادة وزنها والتغير الكبير في ملامح وجهها, نفت دنيا بطمة خضوعها لعمليات تجميل بل انها قامت بسحب الفيلر من بعض مناطق جسدها.

كما كشفت دنيا بطمة خلال اللقاء عن موعد نشر اول صورة لانبتها “ليلى روز” حيث قالت ضاحكة “الجمهور عاوز يشوف ليلى روز انا عارفة الوطن العربي كله عاوز يشوف صورتها” وتابعت ان اول صورة لها ستنشرها في عيد ميلادها في العاشر من اكتوبر.

ورغم نفيها الخضوع لعمليات تجميل، غير ان بطمة عادت واوضحت عبر حسابها على انستغرام قائلة: “قبل طبعا عملت بوتكس وفيلر ولكن اتكلم فالفيديو عن الفتره الاخيرة الكل عندو سؤال شنو هوا السر وانا جاوبت الفترة الاخير سحبت الفلر من بعض المناطق وكذلك اعتمدت السوفت ميكاب او بعض الاحيان نو ميكاب فقط روج ”.