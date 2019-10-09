دنيا بطمة تقلد نجمة لبنانية خمنوا من هي!.. والجمهور يعلق بسخرية “لن تصبحي مثلها”!

تحرص الفنانة دنيا بطمة في اضفاء اجواء من المرح والحركة في كل حفلات الزفاف التي تحييها في مختلف الدول العربية، وكان اخرها الخفل الذي احيته ونشرت مقاطع فيديو منه عبر حسابها على تطبيق انستغرام، الا انها لم تتوقع ان تتعرض للسخرية من قبل البعض بسبب حركاتها.

وظهرت الفنانة المغربية في المقطع وهي ترقص وتتمايل بحركات بسيطة لصعوبة حركتها بفستانها وحذائها المرتفع الكعب والذي يمنع حركتها بسهولة، الامر الذي دفع البعض لاستغلال حركاتها للسخرية عليها، لافتين الى انه تحاول تقليد النجمة اللبنانية ميريام فارس.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الراقص ووجهوا لها التعليقات الساخرة من رقصتها الغريلة. مؤكدين انها تحاول تقليد فارس ولكنها لا تنجح في كل مرة. وحرصت بطمة على الpصول على الهدوء من خلال حجب تعليقاتهم والغاء هذه الخاصية عن منشوراتها.