دنيا بطمة تكشف اخيرا عن وجه ابنتها غزل… شاهد هل تشبه شقيقتها حلا الترك؟ فن

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كشفت الفنانة دنيا بطمة أخيراً وجه ابنتها غزل من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد ان حجبته منذ ولادتها في شهر حزيران (يونيو) من عام 2017 الحالي، إذ واظبت المطربة المغربية على كشف اجزاء من طفلتها مرة بعد مرة، من دون ان تبين وجهها.

وانهالت التعليقات المتغزلة بنعومة غزل، منقسمة بين تشبيه ملامح بوالدها وشقيقتها الفنّانة الشابة حلا الترك، ومن اعتبرت انها أشبه بوالدتها.

يُشار الى ان ظهور غزل جاء في حفل عقيقتها الذي أقامته بطمة أخيراً في أحد فنادق مدينة مراكش المغربية، بحضور عدد من النجوم والفنانين، وأفراد العائلة.