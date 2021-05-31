كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة على ملامح طفلتها الثانية “ليلي روز” ذات الـ 7 أشهر تقريباً للمرة الاولى وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تمكنت الطفلة من السيطرة على قلوب رواد السوشال ميديا بسبب جمالها وملامحها المميزة، ومع تداول الصُور استغرب البعض أنها ابنة دنيا والمنتج محمد الترك لأن ملامحها لا تشبه أي منهما وخمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها “إبتسام”.

وكانت دنيا بطمة قد استقبلت ابنتها الصغرى “ليلى روز” في شهر نوفمبر الماضي، ونشرت وقتها عدة صور وفيديوهات للحظة استقبال ابنتها واحتفالها الخاص بها، وكذلك عدة جلسات تصوير مع ابنتها، ولكنها أخفت ملامح ابنتها في الصور، على عكس ابنتها الكبرى “غزل”، والتي تنشر دنيا بطمة لها صوراً على انستقرام بدون إخفاء ملامحها عن الجمهور.

واحتفلت دنيا بطمة مؤخراً بزواج شقيقتها ابتسام بطمة بعد خروجها من السجن، ونشرت طوال الأيام الماضية عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف والذي أقيم في المنزل وبأجواء احتفالية خاصة، وظهرت دنيا بطمة مع كامل عائلتها في هذه المناسبة، ونشرت صوراً لإطلالاتها المختلفة في حفل الزفاف، بالإضافة إلى صورها مع ابنتيها “غزل” و”ليلى روز”.