لم تستطع الفنانة المغربية دنيا بطمة حبس دموعها في احدث لقاء لها مع احد المواقع حيث انهارت من البكاء بسبب حزنها على اعتقال شقيقتها ابتسام بسبب قضية “حمزة مون بيبي”.

ووصفت دنيا بطمة الازمة التي عاشتها بسبب قضية حساب “حمزة مون بيبي” بالمحنة وقالت “هي محنة وما زلنا فيها، لكن الحمد لله، هناك قاعدة جماهيرية وناس يحبوننا، يعني مهما كانت هذه المرحلة صعبة فستهون بكل هذا الحب.”

وتابعت “أنها عبارة عن درس، هناك أقنعة سقطت وفي الوقت نفسه دخل ناس جددٌ حياتنا، لم تكن تربطنا بهم أي علاقة، نحاول التجاوز الأزمة التي مررت بها أظهرت لنا حقيقة كثيرين وفي الوقت نفسه تعرّفنا على أناس من مستوانا، سواء القريب أو البعيد، لكن الفترة بقدر ما هي قاسية فهي مَدرسة تعلمنا منها.”

واعتبرت دنيا بطمة ان الهدف من هذه القضية كان ازاحتها من المجال الفني قائلة “أزمة حمزة مون بيبي وقعت لتُزاح دنيا بطمة من الطريق، ولكن ربي كبير ولا ينسى عبده ويردّ له بالمثل، أتمنى أن تنصفنا العدالة وأنا أثق بعدالة بلادي، وبالمناسبة.. أشكر شخصاً عزيزاً دعمني من بداياتي وهو جلالة الملك محمد السادس، الذي كان سنداً لي ووسمني بوسامين أضعهما بافتخار على صدري وتاجاً على رأسي.”.

وعلقت دنيا بطمة على اعتقال شقيقتها بسمة بسبب هذه القضية قائلة وهي تبكي “كأن عينيَّ اقتُلعتا من مكانهما. علاقتنا كانت استثنائية فسَنة غيابها مرَّت كعشرين سنة. السجن ليس سهلاً ولا أتمناه لعدوي، فأنا لا أريد السجن لمن أوصلني إلى هنا، لكن مقابل ذلك، السجن مدرسة علَّمتنا الكثير، وهذه المحنة التي مررت بها أنا وأختي وأختي علَّمتنا كثيراً من الأشياء.”

وعن علاقتها بـ حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك قالت “علاقتي بأبناء زوجي طيبة منذ البداية وما زالت. حلا الترك تعيش مع عمتها وتدرس بالجامعة في دبي، وأتواصل معها هي وأخويها الصغيرين باستمرار رغم المسافة الكبيرة بيننا، هم أطفال زوجي وما أتمناه لبناتي أتمناه لهم، وعلاقة أبناء محمد الترك بين بعضهم البعض طيبة.”