دنيا بطمة تهاجم مسلسل ابتسام تسكت “سعيد وسحتوت” وتصفه بالـ “ضعيف”‎

تواصل الفنانة ​دنيا بطمة​ استفزازها لخريجة برنامج ستار أكاديمي ​ابتسام تسكت​حيث قالت، بأن دور ابتسام الذي أدته في مسلسل “سعيد وسحتوت” عرض عليها في البداية لكنّها رفضته لأن جدول أعمالها لا يسمح لها في خوض هذه التجربة، مشيرة الى أنها ستدخل عالم التمثيل عندما تجد العمل مناسبًا.

علما أن هذا الخبر نفته كاتبة المسلسل ​بشرى ملاك​ في وقت سابق، بتأكيدها على أن تسكت هي التي تم ترشيحها منذ البداية لدور شخصية (ياسمينة).

ويبدو أنّ بطمة استاءت من طريقة الردّ عليها ، فعادت لترد بقسوة عبر صفحاتها على مواقع التواصل وعبّرت قائلة أنها محظوظة كونها رفضت تصوير سلسلة ضعيفة، وهي مثار انتقادات الجميع، وتفتقر لسيناريو محبوك.