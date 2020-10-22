كشفت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ عن سبب عدم كشفها عن جنس طفلتها قبل ولادتها ونشرت صورا لها من جلسة تصوير خاصة بحملها الثاني وعلقت كاتبة: كثير سألوني اذا حامل بنت او ولد او توأم ..

لكن حبيت اخليها سربرايز وفنفس الوقت حبيت اشوف توقعاتكم في الي كان تخمينه صائب وفي الي لا

الحمد لله انعمنا رب العالمين ببنوتة ثانية ما احلاها ما شاء الله اسمها “ليلى روز ” “Laila rose” يا رب تحفظها لنا وتجعلها من الذرية الصالحة

وتابعت: شكرا لكل من راسلني وباركلي شكرا لكل من اتصل شكرا لكل من زارتي وشكرا على دعواتكم لي احبكم













