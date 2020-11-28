شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو يجمعها بابنتها الكبرى غزل، عبر خاصية “الستوري” الخاصة بـ حسابها في إنستغرام، وظهرت بطمة بكامل أناقتها في الفيديو وخلفها ابنتها.

وقامت بطمة وغزل بغناء أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي الأخيرة، التي حققت نجاحًا كبيرًا وهي “بالبنط العريض” ولفتت غزل أنظار الجمهور؛ إذ رأى البعض أنها قد تكون ورثت موهبة والدتها وشقيقتها حلا الترك في الغناء، وعلى الرغم من صغر سنها يظهر أنها تملك خامة صوت جيدة على حد رأي الجمهور.

فيما جاءت العديد من التعليقات حول وجود شبه يجمع غزل بشقيقتها حلا، ورأى الجمهور أن غزل تشبه شقيقتها أكثر من ما تشبه والدتها، إلا أن نسبةً كبيرة من الجمهور أجمعوا على خفة دم الطفلة وجمالها وجمال صوتها.



وقال آخرون إن بطمة تعمدت أن تظهر ابنتها في عدد من مقاطع الفيديو في الوقت الحالي، وذلك بسبب تصدر حلا الترك حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي السوري مصطفى الآغا.

وتساءل آخرون عن هل من الممكن أن تقحم بطمة ابنتها في عالم الفن في سن صغيرة مثلما بدأت شقيقتها حلا بعد مشاركتها في برنامج المواهب “أراب غوت تالنت” وهل من الممكن أن نشاهد غزل في برنامج مسابقات مثل “ذا فويس كيدز” في المستقبل القريب.

وكانت بطمة قد شاركت مؤخرًا صورًا لها تكشف فيها عن رشاقتها بعد مرور ما يقارب الشهرين على إنجاب ابنتها الثانية ليلى روز، وظهرت الفنانة المغربية بإطلالة سوداء رياضية بالكامل مستعرضة جسدها.

هذا وشاركت منذ أيام فيديو كشفت فيه عن قيام زوجها المنتج محمد الترك بقص الحبل السري الخاص بابنتها الثانية في غرفة الولادة بعد إنجابها مباشرة؛ إذ قررت بطمة مشاركة جمهورها تفاصيل الولادة بعد مرور 40 يومًا عليها كما كانت قد وعدتهم في وقت سابق.

ودنيا بطمة هي زوجة المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا، وانتشرت منذ مدة شائعات حول وجود خلافات مع زوجها قد تؤدي إلى الانفصال، إلا أنهما قاما بنفي هذه الشائعات عبر نشر فيديوهات تجمعهما.