دنيا تنشر صورة لـ عادل امام محتضنا سمير غانم

نشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على تويتر صورة يظهر فيها عادل إمام وهو يحتضن والدها سمير غانم، وعلقت عليها بعدد كبير من القلوب، تعبيرا عن سعادتها البالغة بعودتهما للعمل معا.

وكان المنتج والمخرج رامي إمام قد أكد، في وقت سابق، اجتماع سمير غانم وعادل إمام من جديد في مسلسل “عوالم خفية” المقرر عرضه في رمضان 2018.

مسلسل “عوالم خفية” يجمع عادل إمام وسمير غانم مجدداً في الدراما بعد آخر أعمالهما سوياً منذ 33 عاماً، وكان آخر فيلم جمعهما، فيلم “رمضان فوق البركان” عام 1985.

مسلسل “عوالم خفية” فيعد “التعاول الأول بين “الزعيم” عادل إمام مع ابنه رامي إمام كمنتج، بعد 5 سنوات من التعاون مع شركة “سينرجي” لمؤسسها تامر مرسي، التي يملكها تامر مرسي.

المسلسل تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب.

وكان كل من عادل إمام وسمير غانم قد قدما سوياً سبعة أفلام آخرين وهي: “جواز على الهوا” و”أزواج طائشون” و”أذكياء لكن أغبياء” و”جنس ناعم” و”مغامرون حول العالم” و”المشاغبون في الجيش”.