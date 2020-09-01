شاركت الفنانة “دنيا سمير غانم” جمهورها عبر حسابها الرسمي علي “إنستجرام”، بمقطع فيديو لها مع شقيقتها الصغري النجمة “إيمي سمير غانم”. التى قررت أن تستغل موهبة شقيقتها دنيا في تصفيف الشعر لتشكل لها مظهراً جديداً في التسريحة الخاصة بها. تجسيداً لدور “الكوافيرة” في مشهد كوميدي ساخر.

ورغم أن مقطع الفيديو القصير قد وثق عفوية الشقيقتين عندما تقمصت دنيا سمير غانم دور مصففة الشعر لإيمي، لكن لفت انتباه المتابعين مدى النحافة التي وصلت إليها دنيا وخاصة في ملامح وجهها، لاسيما وأنها لم تتضح في وقت سابق بسبب المكياج من جهة وتسريحة شعرها المنفردة من جهة ثانية والتي كانت تخفي بعضا من هذه النحافة. وتساءل متابعون عن الحمية الغذائية القاسية التي اتبعتها .

في سياقٍ آخر، أشادت النجمة دنيا سمير غانم، بأداء أبطال “فيلم توأم روحي”، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: “الفيلم ده مش عادى فى الجمال بجد فظيع”، كما أشادت بأداء الراحلة رجاء الجداوي فى الفيلم ونشرت دنيا صورة للراحلة عبر خاصية ستورى على إنستجرام وكتبت عليها “فيلم توأم روحي، أبدعتى وأمتعتينا بأدائك الراقى الله يرحمك”.

وعلي الصعيد الفني، تشارك النجمة دنيا سمير غانم في أولي بطولاتها المطلقة في عالم السينما، من خلال “فيلم تسليم أهالي”، حيث جمعتها مشاهد بين هشام ماجد ولوسى وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى. وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.