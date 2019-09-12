دنيا سمير غانم تصدم الجميع بنحافتها الزائدة.. والمتابعين: عقبال ايمي

بعد احتفالها بيوم ميلاد زوجها استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنانة المصرية دنيا سمير غانم برفقته.

وأخذت الصورة من الحساب الخاص بالفنانة حيث توجهت إليه من خلالها بالمعايدة وكتبت:”يوم ميلاد سعيد رجلي رامي رضوان. أتمنى أن تكون كل أيامك مليئة بالنجاح والفرح والسلام. أحبك كثيراً وسأكون دائماً فخورة بك. ربنا يحميك يا حبيبي”.

وبعد استعادة الصورة من تلك الحسابات لفتت الممثلة الأنظار بنحافتها حيث بدا أنها خسرت الكثير من الوزن. ولم يعرف ما إذا كانت التقطت حديثاً أما أنها تعود إلى وقت سابق.

وركزت على هذا التغيير في شكل دنيا الكثير من التعليقات وجاء فيها: “ضعفانة بشكل” و”برافو نحفانة عقبال ايمي”.

كذلك أشعلت الفنانة بعد ذلك التطبيق بصورة لها برفقة زوجها وشقيقتها إيمي محققة أكثر من 94 ألف إعجاب.