في اول ظهور لها منذ وفاة والدها، أطلت الفنانة دنيا سمير غانم في تسجيل مصور من داخل المستشىفي التي تعالج فيها والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وقد تم عرض الفيديو في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه واعتذرت عنه بسبب ظروفها وبقاءها بجانب والدتها.

وأعربت دنيا سمير غانم، عن شكرها وامتنانها لكل من دعمها وساندنها في أزمتها الأخيرة، بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التى ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت «دنيا» في الفيديو، أنه منذ وفاة والدها وهي تسعى لتنفيذ وصيته التى وصاها بها، بالحفاظ على نعمة حب الناس، وقدمت شكرا خاصا لكل الذين دعوا لأسرتها بالرحمة والشفاء.

وكان قد انتهى حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بجانب حشد كبير من نجوم وصناع السينما في مصر.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبدالرحمن نصر الإخراج والنقل التلفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.