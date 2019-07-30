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دنيا سمير غانم تكشف أسباب رحيلها عن مسلسل الكبير أوي .. وأبرزها ” الناموس “

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حلت الفنانة المصرية ” دنيا سمير غانم ” ضيفة مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية والمذاع على قناة ” mbc مصر ” .

وكشفت دنيا خلال اللقاء عن الأسباب التي جعلتها تنسحب من المشاركة في سلسلة أجزاء مسلسل الكبير أوي والذي قدمت به شخصية ” هدية ” وشاركت في بطولته الفنان أحمد مكي .

ومن أبرز أسباب رحيلها عن الجزء الخامس من المسلسل وعدم وجودها في الموسم المقبل أيضا أفادت دنيا إنه ” الناموس ” .. حيث كان يمثل لها عقبة لاحتواء موقع التصوير على الناموس بكثرة .

وقالت : ” المزاريطة مليانة ناموس مش عادي ومفيش حد ينفع يستحمله ” .

ومن ضمن الأسباب أيضا تعاقدها مع المنتج هشام جمال لتقديم أدوار جديدة تطل بها على جمهورها بعد أن عانت من الملل بسبب تقديمها لشخصية واحدة على مدار 4 سنوات في 4 أجزاء من مسلسل الكبير أوي .

وأعربت دنيا عن حبها لشخصية هدية وللهجة الصعيدية التي استمتعت بها وتجيدها لأن أصول عائلتها من الصعيد .. كما أكدت على عدم وجود أية خلافات بينها وبين الفنان أحمد مكي .

 

 

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