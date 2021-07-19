كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن صور لها فى طفولتها مع والدتها النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز، التى ما زالت تخضع حتى الآن للعلاج فى أحد المستشفيات منذ مايو الماضى، بعد إصابتها بفيروس كورونا، داعية لها أن يتم الله عليها بالشفاء.

وظهرت دنيا فى الصور فى مرحلة الطفولة وهى تداعب وتقبل والدتها النجمة الكبيرة، عبر حسابها على “إنستجرام“، صحبتها بتعليق: “ربنا يشفيكى يا مامى يا حبيبتى”، وتفاعل عدد هائل من المتابعين معها داعين لوالدتها بالشفاء العاجل.

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كما نشرت دنيا صورة أخرى لوالدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، داعية له بالرحمة والمغفرة، وعلقت عليها قائله: “ربنا يرحمك ويسعدك يا حبيبى، اللهم أدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

وهذا وقد علم فى وقت سابق، من مصدر طبى داخل المستشفى الخاص الذى ترقد بداخله الفنانة دلال عبد العزيز، أنه قد تحدث طفرات وتحسن فى حالتها، ولكن يعقبها تراجع فى نسبة الأكسجين فهى تعانى من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسى نفسه.

وكان الإعلامى رامي رضوان، زوج إبنتها ومقدم برنامج “مساء DMC”، قد أعلن منذ فترة قريبة أنها انتقلت من غرفة عناية مركزة إلى غرفة عناية أخرى ومجازفة أن يحصل أى نوع من المجهود أو الحركة لها فى هذا الوقت”.

وقال: الحالة الصحية لا يمكن وصفها بأنها تشهد تحسنا كبيرا، ونرجو الاستمرار فى الدعاء لها، ويا رب حالتها تستقر، كما ناشد الصحفيين التحقق من الأخبار قبل نشرها فيما يخص حالة الفنانة دلال عبد العزيز.

ورحل الفنان سمير غانـم عن عالمنا يوم الخميس 20/ مايو 2021، وشُيّعت جنازته، في اليوم التالي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.

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