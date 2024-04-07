حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على بودكاست Big Time، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياته.

وكشفت دنيا عن عمرها الحقيقي، وتحدثت عن ابنتها وعلاقتها بالسوشيال ميديا والفارة التي تسمح بها لاستخدام السوشيال ميديا

عمر دنيا سمير غانم

وعن عمرها الحقيقي أكدت انها من مواليد عام 1985، أي انها تبلغ الـ39 عامًا إضافة إلى حديثها عن والديها الراحلين سمير غام ودلال عبد العزيز وعدم مقدرتها الخروج من حالة الحزن عليهما حتى الآن.

أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

– بعد تجربة موت والدي اكتشفت إن الحزن ده، مش زي ما بنوريه في الأفلام خالص.

– بعد وفاة والدي ووالدتي حزني خلاني عاوزة أنزل أشتغل، وأغني وأمثل على طول، لإن طول حياتي متبرمجة إن الفن يعني هما وبحس في الشغل إن هما معايا طول الوقت.

– إيمي حزنها إنها كانت عاوزة تفضل مع نفسها، وطلعت حزني في الأغنية اللي عملتها لبابي.

– الوقت اللي قبل الوفاة كان صعب وصورتهم وهما تعبانين على طول معايا.

– أنا شبه مامي، بس مامي أحلى بكتير، والجمهور السعودي كل ما بيشوفوني يقولو لي الله يرحم الوالد والوالدة.

– بنتي كايلا غيرت حياتي ومسئوليتي، وبقيت بخاف على نفسي ولو في حاجة فرهدة في الشغل بعتذر عنها.

– لو بتخانق مع رامي مش بسكت خالص وبحب أطلع اللي جوايا، عشان الخلاف ما يزيدش.

– الرجالة شغلتها الكلام، بس رامي حقاني أما بيعمل حاجة غلط بيعترف بيها وبيحب إن الست ديمًا تقول رأيها ويبقى عندها مكانتها.

– السوشيال ميديا بوظت حياتنا، وما بقناش نعيش حياتنا من غير التليفونات.

– رامي عامل لبنتنا حدود على السوشيال ميديا وبتستخدمه ساعة بس في اليوم.

– مش بهتم بالهجوم عليا ومش بدور على السوشيال ميديا غير ورا أعمالي بس، وساعات بشوف حملات.

– رامي رضوان في البيت زوج مثالي، وبيسندني وبيشجعني، في شغلي بس المثالية بتاعته بزيادة، وهو عارف من الأول ظروف شغلنا وحياتنا وبقيت بصعب عليه.

عن بودكاست Big Time

“Big Time” هو عنوان البودكاست الذي يقدمه عمرو أديب في تجربته الأولى بعالم البودكاست، وتُشاركه أصالة التقديم في أغلب الحلقات، كما يأتي البودكاست برعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

وتتركز الحوارات على زيارة المشاهير إلى موسم الرياض، وانطباعهم العام حول التغييرات التي طرأت على المملكة في السنوات الأخيرة، وتجاربهم الشخصية في العاصمة السعودية، وهو ما يشجع المشاهدين على الزيارة لاستكشاف ثقافة المملكة، بعد تعرفهم على تجارب المشاهير الشخصية فيها، والذين يتحدثون أيضاً عن حياتهم وأهم التجارب التي شكلت مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التي واجههتم وأعظم الإنجازات التي حققوها.

يتم عرض بودكاست Big Time مع عمرو أديب وأصالة على قنوات MBC1 و MBC مصر و MBC العراق ومنصة “شاهد”.

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