وجهت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” بمناسبة عيد الأب عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فنشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها وكتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم .. بحبك أوي ” .

وتابعت : ” وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع .. بحبك أوي .. ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي .. عيد الأب ” .

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز 84 عاما إثر إصابته بخلل في وظائف الكلى كأحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد .