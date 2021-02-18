أشادت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” بمسلسل ” في بيتنا روبوت ” الذي يذاع حاليا على قناة ” cbc ” معربة عن إعجابها الشديد به وبفريق العمل وأنه من أفضل المسلسلات الكوميدية التي شاهدتها .

فكتبت دنيا سمير غانم في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام : ” من أجمل المسلسلات الكوميدي اللي شفتها وفريق عمل كله بلا استثناء شاطرين ومشرفين ومجتهدين بطريقة غير عادية ما شاء الله ” .

وتابعت : ” برشح فى بيتنا روبوت لأي حد عايز يتفرج على عمل كوميدي متكامل مظبوط فيه مجهود بيحترم الجمهور .. برافو بجد هشام جمال ، عمرو وهبة ، ليلى زاهر ، شيماء سيف ومحمد أوتاكا ” .

يذكر أن مسلسل فى بيتنا روبوت بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز .. ومن تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى .