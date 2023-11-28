حققت الشقيقتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم نجاحا فنيا كبيرا منذ ظهورهما على الساحة الفنية على مستويات فنية عديدة.

صور نادرة من مراهقة دنيا وإيمي سمير غانم

جمهور الفنان إيمي سمير غانم نشر لها صورة مع شقيقتها دنيا وهما بعمر المراهقة، وكان بصحبتهما عدد من الصديقات، وكانت ملابسهما واحدة، ولذلك توقع الجمهور أن تكون الصورة من حفل مدرسي.

شكل دنيا وشقيقتها إيمي في الصورة بدا مختلف تماما عن الشكل الحالي، ولاحظ الجمهور التغير الكبير الذي حل بالفنانة إيمي سمير غانم، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من الجمهور.

دنيا سمير غانم وإيمي هما ابنتا الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، دخلا الوسط الفني منذ سنوات، حتى أن دنيا بدأت العمل بالتمثيل وهي طفلة، وحققت كل منهما نجاحا كبيرا في مجال الدراما والسينما.

إيمي سمير غانم اشتهرت أكثر على الصعيد الكوميدي، ولكنها أيضا أثبتت جدارتها كممثلة درامية من خلال مسلسل «حق ميت»، والذي شاركت به مع زوجها الفنان حسن الرداد.

دنيا سمير غانم قدمت الكوميديا بجدارة من خلال مسلسل «الكبير»، مع الفنان أحمد مكي، ثم أصبحت نجمة درامية وشاركت في عدة أعمال ومنها: «في ال لا لا لاند، نيللي وشيريهان، لهفة»، وغيرها.

دنيا سمير غانم: إيمي عصبية ومش بتعرف تبطخ.. وأنا شخصيتي تشبة والدتي

وكشفت مؤخرًا الفنانة إيمي سمير غانم تفاصيل عن حياتها الشخصية برفقة شقيقتها دنيا سمير غانم والصفات المشاركة بينهم، وذلك من خلال لعبة تقوم بها من خلال البرنامج.وردت إيمي سمير غانم علي سؤال من يعتبر شخصيته متعصبة؟ وقامت إيمي بتغير “المضرب” إلى صورتها، ومن المشاغب؟ فقالت دنيا كانت مشاغبة جدا خصوصا في فترة المدرسة، ومن الذي يقدم طعام أفضل؟ فوضعت صورتها، وعن التي تقدم مغامرات وأشياء غريبة؟ فقامت إيمي سمير غانم ضاحكة وخافية المضرب مؤكدة أنهم لم تكن هكذا هي وشقيقتها، وعن من الذي تطلب نصيحة من شقيقتها؟ فقالت إيمي هي الذي تكون بالحاجة للنصيحة”.

وردت إيمي سمير غانم عن الذي تقوم بإضحاك شقيقتها أكثر قائلة أنا بضحكها دنيا أكثر، وعن التي يعتبر مواعيدها منضبطة أكثر؟ فقالت إيمي أنا وأختي مواعدنا منضبطة للغاية ولكن أنا اكثر، وعن الذي يجلس في المنزل أكثر؟ فقالت إيمي سمير غانم أنا طبعا، وعن الذي يشبة والدها الفنان الراحل سمير عبد العزيز قائلة دنيا تشبه كثيرا، وعن الذي يشبة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز؟ معلقة أنا طبع شبه ماما”.

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