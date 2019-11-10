دنيا سمير غانم ومحمد رمضان يشكرون أشرف زكي بعد عزاء هيثم احمد زكي!

حرص عدد من الفنانين المصريين على توجيه الشكر الى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى على مجهوده بعد وفاة الفنان هيثم احمد زكي.

فقد نشر الفنان محمد رمضان مؤخراً صورة مع أشرف زكى، وذلك عبر حسابه على “إنستجرام”، عقب خروجهما من عزاء هيثم أحمد زكي الذي حرص الثنائى على التواجد فيه.

وعلق رمضان علق على الصورة: “هذه الصورة بعد عزاء صديقى النجم هيثم احمد زكي رحمة الله عليه، كان لا بد أن أشكر نقيبنا العزيز دكتور أشرف زكي على وقوفه دائمًا فى الصفوف الأولى فى أى شدة يمر بها أى من أبناء نقابتنا، شكرًا أخي الكبير ونقيبي ودكتوري بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس أكاديمية الفنون دكتور أشرف زكي”.

بدورها نشرت دنيا سمير غانم صورة لأشرف زكي وكتبت رسالة مطولة قالت فيها: “أنا بشكر حضرتك جدا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدا كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير أو صغير”

وأضافت دنيا: “أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك علي مجهودك، وإخلاصك وأنا حقيقي فخورة بحضرتك، ومتأكدة إن ده نفس إحساس كل زملائي.. شكرًا جدًا”.