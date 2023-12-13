تصدر اسم الفنانة دنيا عبد العزيز، ترند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة في برنامج «في العمق» مع الإعلامي شلتوت، وكشفت عن العديد من الأسرار والتفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، ومنها الحديث عن ابنتها المتوفية.

دنيا عبدالعزيز تكشف حقيقة خلافها مع أمير كرارة

وتحدثت دنيا عبدالعزيز للمرة الأولى، عن حقيقة خلافها مع الفنان أمير كرارة، قائلة: «لا يوجد خلاف مع أمير كرارة نهائيًا، ومن أكتر المسلسلات التي أحبها له «حواري بوخاريست» الذي جمعني معه» .

دنيا عبدالعزيز عن ابنتها المتوفية: «أحتفظ بتوكة شعرها»

تحدثت الفنانة دنيا عبدالعزيز لأول مرة عن قصة ابنتها المتوفية «جودي»، وقالت أنها مازالت محتفظة بغرفتها كما هي، وبمتعلقاتها الشخصية مثل «توكة شعرها»، وكشفت أنها محتفظة بملابسها وبقايا شعرها، وأنها الوحيدة التي تنظف غرفة ابنتها، ولا تسمح لأحد أن يدخل غرفة ابنتها سواها والأشخاص الذين كانت تحبهم إبنتها بدرجة كبيرة ليقرأوا لها الفاتحة.

وأضافت أن أحيانا تخرج من منزلها في حالة نفسية سيئة، فتحدث تفاصيل صغيرة لها تجعلها في حالة سعادة وارتياح مثل أن تري اسم إبنتها في أي مكان.

دنيا عبدالعزيز: «المداح» من أفضل الأعمال اللى شاركت فيها

كما تحدثت دنيا عبدالعزيز عن دورها في مسلسل «المداح» قائلة: «دور «منال» به نقلات كثيرة، وتغيرت على مدار أجزائه».

وأضافت: «خالد سرحان: «ده حبيبي»، ورانيا فريد شوقي «عملت دور عظيم»، «الحمدلله مسلسل «المداح» كله على بعضه من أصغر حد لأكبر حد، بحبه من قلبي، وبشتغل من وأنا عندي 10 سنين، وأكتر كواليس استمتعت بها هي كواليس المداح» .

دنيا تتحدث عن بداية مشوارها: كنت أتابع شريهان

قالت دنيا أنها كانت مغرمة بالفن، فكانت ترقص، وتغني، وتقلد الفنانين، وتتابع فوازير شريهان.

وأضافت أيضا أن أصدقاء والدتها من الوسط الفني مثل الفنان سميرغانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، والمخرج الكبير عاطف سالم كانوا يرون أنها موهوبة وبها شئ مميز، فرشحتها الفنانة دلال عبدالعزيز لدور في فيلم بسبب موهبتها.

وأضافت أن التمثيل والنجومية في سن صغير لا يحدث مشاكل لأن ذلك يرجع لنفسية الطفل، وقالت أن النجومية جعلتها تحس بالمسؤولية أكثر وأعطتها ثقة بنفسها بشكل كبير لأنها كانت تعمل في العاشرة من عمرها.

آخر أعمال دينا عبدالعزيز

وكان آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل “المداح أسطورة العشق”، بطولة حمادة هلال، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي

خليل، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما قدمت مؤخرا مسرحية “زقاق المدق”، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

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