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دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها ال 37 بحضور نجوم الفن

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احتفلت الفنانة المصرية ” دنيا عبد العزيز ” بعيد ميلادها ال 37 في حفلا ضم اصدقائها المقربون من داخل وخارج الوسط الفني .

والذي شهد حضور كلا من الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد ونجلهما والفنانة ريم البارودي والفنان إيهاب فهمي .

فنشر مجدي كامل عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له من الاحتفال تجمعه بالفنانة دنيا عبد العزيز وزوجته ونجله .

وكتب في تعليقه عليها مهنئا دنيا بعيد ميلادها : ” صباح الفل .. كل سنة وإنتي طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة من السعادة في الرضا الحمد لله .. يارب توفيقك ” .

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صباح الفل# كل سنه وانتي طيبه يا دنيا وعقبال مليون سنه# السعاده في الرضا# الحمد لله# يارب توفيقك

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كما نشرت الفنانة مها أحمد عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من الحفل برفقة دنيا والحاضرين .

وكتبت مها في معايدتها لدنيا عبد العزيز قائلة : ” كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيرة اوى بصحة وسعادة وخير وتحققى كل اللى بتحلمي بيه وتفضلى جميلة زى ما انتى جميلة طول عمرك وربنا يخليلك جودى ” .

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كل سنه وانتى طيبه يا حبيبتى يا دنيا وعقبال سنين كتيره اوى بصحه وسعاده وخير وتحققى كل إللى بتحلم بيه وتفضلى جميله زى ما انتى جميله طول عمرك وربنا يخليلك جودى

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