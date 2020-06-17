نشرت الفنانة ” دنيا عبد العزيز ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلاله رسالة إلى الصحفيين ومعدي البرامج .

وذلك بسبب رفضها لكل العروض التي قدمها لها معدو البرامج خلال الفترة الأخيرة للظهور في برامج التوك شو عقب وفاة والدتها .

فكتبت قائلة : ” أعزائي معدين البرامج والسادة الصحفيين أنا فعلا بعتذر لكم مش هقدر أظهر في أي برنامج ولا قادرة أعمل أي حوار صحفي .. ياريت تسامحوني وتقدروا اللي أنا فيه الاختبار صعب عليا وحقكم عليا ” .

يذكر أن والدة الفنانة دنيا عبد العزيز كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر إبريل الماضي بعد صراع مع المرض .