قررت إدارة مهرجان أيام القاهرةللدراما العربية في دورته الرابعة إضافة جائزة سنوية جديدة تُضاف الى جوائز المسابقات التي تجريها وتحمل إسم ” فن الحب سمير ودلال ” تخليدا لإسميهما وعطائهما الفنى والإنسانى الكبير والذى تُوج بحب الجمهور .

والتي سوف تُمنح لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديراً لتاريخه وعطائه الفني وتم إختيار الفنانة ” ميرفت أمين ” لنيل تلك الجائزة في الحفل المقرر إقامته يوم 19 سبتمبر الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

وأكدت اللجنة العليا لمهرجان أيام القاهرة على أنه تم إختيار الفنانة ميرفت أمين لنيل تلك الجائزة لأنها الأجدر بها هذا العام نظرا لعلاقتها الروحية والإنسانية الكبيرة بأسره الفنان سمير غانم .

وتم الاتفاق بين الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة ” إلهام شاهين ” والفنانتين ” إيمى ودنيا سمير غانم ” على تسليم تلك الجائزة لميرفت أمين حيث وافقتا على المشاركة فى تلك اللحظة الإنسانية المهمة .